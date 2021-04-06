«Волгоградэнергосбыт» предупреждает: скупой платит дважды, а хитрый - четырежды

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В рамках работы с дебиторской задолженностью специалисты «Волгоградэнергосбыт» регулярно проводят проверку ранее отключенных должников и выявляют все случаи самовольного подключения к сети. По каждому нарушению производится фотофиксация фактов срыва пломб и составляются заявления для передачи в правоохранительные органы.

Энергетики предупреждают: согласно статье 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, самовольное подключение к электросетям наказывается штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, повторное – от 15 до 30 тысяч. Как показывает практика, дешевле погасить долг, чем нарушить закон и выплатить неминуемый штраф.

Напомним, с 1 января 2021 года отменен мораторий на отключение коммунальных услуг должникам, и ПАО «Волгоградэнергосбыт» активно стал использовать эту меру воздействия на неплательщиков. Только за март уведомления об ограничении получил 4231 потребитель, 1434 из них решили оплатить долг, не дожидаясь отключения электроснабжения, отключено от сети 1014 абонентов.

Самовольное подключение грозит не только штрафами, но и может привести к трагедии. В регионе регулярно случаются пожары из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования, нередко с человеческими жертвами. С учетом того, что электрощиты находятся на лестничных площадках, в случае короткого замыкания путь из подъезда будет отрезан пламенем.

Энергетики призывают не копить долги: после отключения придётся погасить не только сумму долга и пени, но и внести плату за повторное подключение электроэнергии. Оплатить долги легко даже не выходя из дома и без комиссии: онлайн в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении компании, на главной странице сайта energosale34.ru по номеру лицевого счета без регистрации.