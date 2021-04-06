Волжанина, осужденного по «московскому делу», суд не выпустил по УДО

Фото объединенной пресс-службе судов Волгоградской области

Егор Лесных из Волжского, которого посадили за нападение на полицейского во время несанкционированного митинга в Москве, попытался выйти на свободу по УДО. И они с адвокатом даже смогли добиться положительного решения в Волжском суде, но прокуратура оспорила этот вердикт. В итоге Лесных останется в колонии-поселения до конца назначенного ему срока.

Напомним, волжанин проходил по, так называемому, «московскому делу». Его задержали за применение насилия в отношении представителя власти на несанкционированном митинге в Москве в 2019 году. Столичный Мещанский райсуд дал ему три года колонии-поселения. Отсидев половину этого срока, Лесных и его адвокат подали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Мотивировали тем, что волжанин за время отбывания наказания имел поощрения и не имел взысканий, кроме того, у мужчины есть возможность устроиться на работу. И Волжский горсуд удовлетворил это ходатайство. Но прокурор обжаловал это решение в Волгоградском облсуде.

- Областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, пришёл к выводу, что условно-досрочное освобождение осуждённого является преждевременным. Так, из характеристики, данной в колонии, следует, что Лесных состоит на профилактическом учете, как склонный к нападению на администрацию. Кроме того, он допустил нарушение установленного порядка отбывания наказания. А значит, нельзя сделать однозначный вывод о том, что Лесных твёрдо встал на путь исправления, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Областной суд отменил вердикт Волжского горсуда. Таким образом, Лесных проведет в колонии-поселения еще оставшиеся ему полтора года.