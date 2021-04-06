Лучшее оборудование и психолог для мамы: в Волжском женскую консультацию обновили по высшим стандартам

Фото: Администрация Волгоградской области

В женской консультации и роддоме Городской клинической больницы №3 завершился капитальный ремонт. Также учреждение в Волгоградской области получило оснащение осовремененным оборудованием. Обновление в трехэтажном корпусе Городской клинической больницы №3 проходило с ноября прошлого года в рамках трехлетней программы развития Волжского к его 65-летию и нацпроекта «Здравоохранение». Теперь роддом и женская консультация находятся на одной территории. Раньше прием волжанок проводился в разрозненных подразделениях. Теперь центр планирования семьи отвечает самым современным требованиям. Обновление учреждение осмотрел губернатор Андрей Бочаров. От отметил, что по такому же примеру будут выглядеть все центры планирования семьи в области.

- Исходя из задач, которые стоят перед системой здравоохранения, мы в течение трех лет постараемся модернизировать основные женские консультации. К сожалению, ранее этому направлению не уделялось должного внимания. Но мы уже получили хороший результат в виде современной больницы в Волжском. Всего на территории региона 17 женских консультаций и 2 центра планирования семьи, - сообщил глава региона.

Женская консультация в Волжском занимает весь первый этаж, ее оборудовали отдельным от роддома входом. В медучреждении внедрили стандарты «Бережливой поликлиники», есть условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Малыши могут играть в детском уголке.

Прием в женской консультации Волжского будут вести 14 врачей акушеров-гинекологов и 18 медицинских сестер. Там планируют организовать двухсменную работу дневного стационара. В учреждении оборудовали процедурную, кабинеты забора анализов, УЗИ, ЛФК, физиотерапии, функциональной диагностики, а также смежных специалистов, например, окулиста, стоматолога, терапевта. Есть малая операционная, кабинет специализированного приема по патологии шейки матки, по бесплодию, невынашиванию беременности. Будет там и предгравидарная подготовка супружеских пар, рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области. Семьи, которые планируют ребенка, смогут пройти консультации, полное обследование и подготовиться к рождению желанных и здоровых детей. С ними также сможет поработать психолог.