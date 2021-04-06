Семейный подряд: в Волгограде у матери и дочери нашли более 175 тысяч фальшивых рублей

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полицейские регионального Главка МВД совместно с сотрудниками областного УФСБ задержали двух женщин, которые занимались сбытом фальшивых денег. Они расплачивались ими на рынках города. 46-летняя жительница Алексеевского района получила в Волгограде посылку. В ней были поддельные 5-тысячные купюры. Она отправилась в Камышин к своей 65-летней матери. Семья знала, что деньги не настоящие, но расплачивались ими на местном рынке. Им удалось сбыть 5 купюр.

Затем мать и дочь приехали в Волгоград, где продолжили расплачиваться на трех рынках фальшивками. Продавцы получили от них 7 фальшивых 5-тысячных купюр.

- В течение двух дней все действия злоумышленниц от момента получения посылки до последнего сбыта фиксировались оперативными сотрудниками полиции. После очередного сбыта фальшивки, подозреваемые были задержаны возле рынка в Дзержинском районе, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В их автомобиле полицейские обнаружили 35 фальшивых купюр на сумму 175 тысяч рублей, а также деньги, полученные в качестве сдачи от покупок. Мать и дочь задержали, на них завели уголовное дело. Им грозит до восьми лет лишения свободы.