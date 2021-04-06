В Волгоградской области завершилось расследование убийства матерью своего грудного ребенка

У молодой мамаши не проявилась любовь к своему сыну Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области завершилось расследование убийства, которое поражает своими безрассудством и жестокостью. 20-летняя жительница Дубовки убила собственного 4-месячного сына. Городищенский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по региону направил обвинительное заключение в прокуратуру. Трагедия произошла в начале сентября 2020 года. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, в конце лета и начале осени обвиняемая неоднократно избивала своего 4-месячного ребенка. Причиной был плач грудничка.

По-видимому, мамаша не осознавала, что малыши могут себя так вести. А успокоить ребенка гуманным способом она была не способна. Очередное рукоприкладство закончилось убийством. Смерть мальчика наступила в результате тупых травм головы и шеи, которые осложнились отеком головного и спинного мозга. Тело ребенка 2 сентября 2020 года обнаружил сожитель 20-летней девушки. Он сразу сообщил о случившемся в полицию. Экстренным службам горе-мать заявила, что накануне ее сын упал с детского кресла-качалки и ударился головой. Однако доказательств этому не нашлось, в том числе после проведенной судебно-медицинской экспертизой. Тогда девушка призналась в убийстве.

На период следствия решением суда обвиняемая находится в СИЗО.