«Я разбита и в отчаянии»: маленькому волгоградцу со СМА отказали в «уколе жизни»

Фото с личной странички Ильи Шахова - волгоградского мальчика со СМА

Маленькому Илье Шахову из Волгоградской области, который страдает СМА (спинально мышечная атрофия), в Минздраве отказали оплатить препарат Zolgensma. Тот самый, который стоит 160 миллионов рублей – самое дорогое лекарство в мире.

«Препарат не входит в перечень распоряжения 2406-р (ЖНЛВП). Кроме того, препарат не зарегистрирован в Российской Федерации...», - значится в ответе Минздрава. - А значит, не может быть нам назначен и предоставлен, ни регионом, ни Кругом Добра. Я разбита. Я в отчаянии», -пишет в инстаграме мама Илюша Шахова.

В Минздраве сообщили, что малышу выделят другой препарат – 10 флаконов на 10 месяцев. С припиской – «Обеспечение лекарством будет осуществляться по мере проведения закупок и доставки препарата на склад логиста».

«Наше лекарство закончится в мае. А новое предоставят лишь по мере проведения всех бюрократических процедур... Успеют ли до 1 июня? Я не знаю. Больно. Я хочу вдохнуть, но не могу - грудь сковали цепи зависимости...», - в отчаянии пишет волгоградка.

Надежда у нее и у маленького Илюши только на помощь небезразличных людей.

«Умоляю вас, помогите», - обращается мама ребенка ко всем неравнодушным людям.

Реквизиты для помощи можно найти здесь.