В Волгограде на берегу нашли тело пропавшего мужчины

Сегодня охранники шлюза №1 в Красноармейском районе Волгограда обнаружили тело мужчины на берегу ВДСК. Они же и вызвали спасателей, а те уже полицию. Оказалось, что это труп мужчины, которого разыскивали уже несколько месяцев. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

- Спасатели извлекли тело из воды. Пробыл он в Волге достаточно долго, о чем свидетельствует степень разложения трупа и то, что погибший был в зимней одежде. Со слов судмедэксперта давность наступления смерти не менее одного месяца, - уточняют в СУ СК по Волгоградской области. – Мужчине на вид лет 40-45. На его теле не обнаружено повреждений и признаков насильственной смерти. Труп дактилоскопирован и направлен на СМЭ. Судмедэксперту дано поручение на изъятие образцов для генетического исследования. По факту обнаружения тела мужчины организована проверка.

Следователи полагают, что погибшим является мужчина, 1976 года рождения, которого разыскивали уже почти три месяца. Он пропал еще 23 января 2021 года.