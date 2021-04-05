За ремонтом цирка в Волгограде будет следить «Единый заказчик»

На обновление волгоградского цирка планируют потратить почти 1 миллиард рублей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2021 году планируют приступить к реконструкции волгоградского цирка. Объем работ предстоит большой, и денег на обновление из федеральной казны планируют выделить немало – почти 1 миллиард рублей. Сегодня, 5 апреля, стало известно, что следить за тем как расходуются эти бюджетные деньги, будет публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

«В ведение Единого заказчика в сфере строительства передали контроль над возведением 26 объектов культуры в России. Среди них и Музей Мирового океана в Калининграде, и консерватория Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и другие. А также компания займется реконструкцией объектов, которые идут по нацпроекту «Культура», в их числе и пять цирков - Воронеже, Твери, Екатеринбурге, Иркутске и Волгограде», - цитируют пресс-службу компании в ТАСС.

Напомним, что компания «Единый заказчик в сфере строительства» была создана в феврале 2021 года именно с той целью, чтобы осуществлять строительный контроль при возведении объектов капстроительства, деньги на которые выделяются из федерального бюджета.