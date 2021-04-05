Мэрия Волжского: в пробках на мосту на ГЭС виновны фуры, которые едут на запрещающие знаки

Водители грузовиков едут на мост, несмотря на запрет. Фото: Эдуард Пальгунов

Несмотря на предупреждения о том, что с 5 апреля на мосту Волжской ГЖС вводят реверсивное движение и просьбы к водителям выбирать другой путь, утро понедельника началось с огромной пробки у гидроэлектростанции. Вереница из машин растянулась на несколько километров. Пик пробок приходится на 10.00 и 16.00, так уверяют в администрации Волжского.

Но в заторах виноваты не только волгоградские водители, которые упорно едут по мосту ГЭС, но и дальнобойщики. Для большегрузов проезд закрыли еще с 1 апреля. О том, что проезд по мосту ГЭС будет ограничен для фур в период с 6.00 до 23.00, в администрации Волжского предупреждали. И даже установили соответствующие дорожные знаки с каждой стороны плотины. Но некоторые водители грузовиков упорно игнорируют этот запрет.

- Они мало того, что дополнительно загружают дорогу, так еще и создают нагрузку на дорожное полотно ремонтируемого участка, - говорят в мэрии Волжского.

И еще раз напоминают, что проезд большегрузов регистрирует специальный автоматический пункт весового контроля на посту ГИБДД (а проезд запрещен сейчас для грузовиков массов более 3,5 тонн).

- Все нарушения фиксируются. Затем к автовладельцам, проехавшим на запрещающий знак, применяются штрафные санкции, - акцентируют внимание владельцев и водителей фур в администрации Волжского.

Напомним, ремонт моста Волжской ГЭС ведется уже третий год. До конца 2021-го реконструкцию должны полностью завершить. Но работы много и без введения реверсного движения не обойтись. Поэтому водителей просят запастись терпением и следовать указаниям. Постарайтесь выбирать другой путь следования или планируйте время выезда заблаговременно с учетом простоя в пробке.

С 5 апреля заработал телефон «горячей линии» по вопросам организации дорожного движения на Волжской ГЭС - 8-961-071-10-48