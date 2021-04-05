Волгоградский интернат, где массово заболели дети, проверит прокуратура

В Михайловскую школу-интернат, где массово заболели дети, с проверкой отправились не только представители облздрава и Роспотребнадзора, но и сотрудники прокуратуры.

- Накануне в данном образовательном учреждении представитель Михайловской межрайонной прокуратуры уже провел ряд проверочных мероприятий. По результатам этой проверки (если будет на то наличие оснований) будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, за несколько дней в школе-интернате заболели сразу 11 воспитанников. Пятерых увезли из учреждения 3 апреля. Затем в областную «инфекционку» в Волгоград отправили еще шестерых. У всех школьников схожие симптомы – покраснение горла, температура и слабость. Так, как заболели они не одмомоментно, специалисты полагают, что это вирусная инфекция пока что неясной этиологии. Точный диагноз установят после дополнительного обследования заболевших детей.