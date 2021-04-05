Под Волгоградом в деревянном доме сгорели мать и сын-подросток

Деревянный дом вспыхнул мгновенно и сгорел быстро. Женщина с ребенком не успели выбраться. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Под Волгоградом пожар унес жизни молодой 38-летней женщины и ее 14-летнего сына. Спастись из огненного ада удалось только 35-летнему главе семейства. Но и он сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Произошла эта трагедия в Краснослободске. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в СУ СК по региону.

Пожар вспыхнул днем 5 апреля. В доме в тот момент находилась вся семья – отец, его супруга и 14-летний подросток. Как рассказал единственный уцелевший в этом пожаре мужчина, он находился не в эпицентре пожара и смог выбраться из дома, когда почувствовал сильное задымление. А вот женщина с ребенком спастись не смогли.

Дом был деревянный, он вспыхнул, как спичка.

- Мужчина получил сильные ожоги – обожжено 30% тела. Но он все же смог вызвать спасателей. Однако, когда сотрудники МЧС прибыли к месту ЧП, огонь уже почти полностью охватил деревянные конструкции дома. На пепелище обнаружены тела мальчика и его матери. Пострадавший мужчина госпитализирован, - уточняют в областном следственном управлении.

На данный момент известно, что семья характеризовалась положительно и в поле зрения органов системы профилактики не попадала.

По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит причины и обстоятельства трагедии.

- Вероятнее всего, возгорание произошло из-за аварийного режима электропроводки, - добавляют в региональном СУ СК.