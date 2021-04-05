В Волгограде у детской школы «Волжаночка» появится второе новое здание

В новом здании, которое расположено в Краснооктябрьском районе Волгограда, смогут заниматься танцами 200 детей. Фото проекта администрации ВО.

К своему 25-летию детская школа хореографического искусства «Волжаночка» получит замечательный подарок - второе здание для занятий юных танцоров. А значит, сможет принять вдвое больше воспитанников. Сейчас ищут подрядчика, который выполнит капитальный ремонт одноэтажного здания в Краснооктябрьском районе Волгограда, которое и отдадут детской школе. Как уточняют в комитете культуры Волгоградской области, аукцион уже объявили.

Здание, которое будут обновлять, расположено на улице Гончарова, 7а. Это отдельно стоящее здание площадью 473 квадратных метров. Согласно проекту, в нем полностью заменят кровлю, смонтируют новые системы отопления и вентиляции, обновят фасад.

- После капремонта «Волжаночка» сможет принять дополнительно 200 воспитанников - таким образом, общее количество детей увеличится до 400 человек, - отмечают в комитете.

Надо сказать, что обновление детской школы ведется в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

СПРАВКА

Муниципальная детская школа хореографического искусства была открыта в Волгограде 2 октября 1996 года - в этом году ей исполнится 25 лет. Ее основным коллективом является детский Образцовый ансамбль танца "Волжаночка".

Сегодня хореографическая школа функционирует в отдельно стоящем двухэтажном здании на улице Пугачевской, 4а. Сейчас в школе 4 танцевальных зала, класс для теоретических занятий, библиотека, раздевалки, душевые, холл для родителей, административные и технические службы, костюмерная.