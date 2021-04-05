Болельщики «Ротора» определили футболиста, который стал лучшим в матче с «Локомотивом»

Илья Жигулев в игре с "Локомотивом" сделал 80% точных передач. Фото: СК "Ротор".

В 24-м туре «Ротор» потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 0:2. Это уже третья подряд неудача для волгоградцев. Но даже в такие моменты нужно находить что-то позитивное. Например, лучших игроков команды в матче. Болельщики «Ротора» определили, кто в игре с московскими «железнодорожниками» был лучшим в сине-голубой форме. В опросе в социальных сетях поклонники волгоградского клуба больше всех голосов отдали за полузащитника Илью Жигулева. За него проголосовали 59% болельщиков.

25-летний футболист в матче с «Локомотивом» нанес 1 удар по воротам, сделал 50 передач, 80% из которых оказались точными. Также в его активе 1 ключевой пас и 50% выигранных единоборств. А еще на Жигулеве соперники 8 раз нарушили правила.

На втором и третьем местах в опросе поклонников сине-голубых расположились защитники Данил Степанов и Соломон Кверквелия. За них свои голоса отдали соответственно 21% и 9% участников опроса.