Для волгоградцев открыли «горячие» линии по вопросам выплат на детей

С 1 апреля в России изменился порядок начисления детский пособий. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 1 апреля в России начал действовать новый порядок выплаты детских пособий на детей от 3 до 7 лет (включительно). Естественно, вопросов у волгоградцев больше, чем ответов. «Куда бежать за этим пособием?», «Кто может претендовать на выплату?», «Какие изменения ввели?» - жители Волгоградской области стали обрывать телефоны соцслужб. Чтобы снять напряжение, в Волгоградской области запустили «горячие» линии, где специалисты ответят на все интересующие вопросы о данных выплатах.

Жители региона могут обратиться за разъяснениями по следующим номерам:

8(8442) 30-81-98, 30-82-19, 30-80-31, 30-80-44,

а также по выделенным номерам в районных центрах соцзащиты .

Как сообщают в региональном комитете социальной защиты населения, с июня 2020 года (когда ввели данные пособия на детей от 3 до 7 лет), выплаты получили уже более 70 тысяч семей. И напоминают, что назначаются данные пособия сроком на 12 месяцев.

- Получатели федеральной выплаты могут подать заявления на перерасчет выплаты с 1 апреля и до конца 2021 года. Для этого люди могут воспользоваться единым порталом госуслуг, или сделать это в МФЦ, или в центре соцзащиты по месту жительства. При этом у семьи сохранится право получать ранее назначенную выплату до истечения 12-месячного срока, на который она была назначена, - уточняют в областном комитете.