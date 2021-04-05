Банк Уралсиб занял второе место в рейтинге самых доходных весенних вкладов

Фото предоставлено пресс-службой банка УРАЛСИБ

Выбор вклада – непростой вопрос. Все хотят, как минимум сохранить, а еще лучше приумножить свои сбережения. Тем, кто хочет увеличить свой доход, советуют следить за предложениями финансовых организаций. Одно из самых выгодных - у банка Уралсиб. Он даже вошел в Топ-3 сезонных вкладов с самыми высокими ставками.

Рейтинг подготовила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG. В исследование включили сезонные весенние рублевые вклады для массового сегмента банков из Топ-30 по объему депозитного портфеля на 1 марта 2021 года. Сумма вклада – 100 тысяч рублей, срок – 1 год. К слову, вклады в рейтинге ранжировались по максимальной номинальной ставке без учета капитализации процентов.

Вклад банка Уралсиб «Повышенный процент онлайн», который был запущен в марте 2021 года, занял в рейтинге второе место.

- Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 200, 380 или 740 дней, - говорят в банке Уралсиб.

Причем процентные ставки зависят от срока вклада и способа открытия. Так, например, человек, который захочет вложить свои средства онлайн, получит большую выгоду, чем если бы он пришел в банк. Это особенно актуально во время пандемии.

- При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются на 0,2 процентных пункта и составляют до 5,0% годовых, - уточняют в банке Уралсиб. - При открытии вклада в офисе Банка ставки — до 4,8% годовых.

Подробную информацию можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, а также по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».