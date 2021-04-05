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Общество5 апреля 2021 16:12

Водители автобусов из Волгограда в Рязань и Новгород полгода работали бесплатно

Владелица маршрутов задолжала 9 подчиненным более миллиона рублей
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Городищенский районный суд оштрафовал 44-летнюю женщину, занимавшуюся перевозками пассажиров из Волгограда в Рязань и Нижний Новгород, на 180 тысяч рублей за невыплату зарплаты 9 водителям. Коммерсант периодически оставляла подчиненных без доходов, это продолжалось несколько месяцев. В итоге общая сумма задолженности, в которую также вошли компенсации и судебные расходы, превысила миллион рублей.

- С июля 2016 года по декабрь 2017 года она не выплачивала заработную плату водителями. Не побудило женщину расплатиться с работниками даже судебное решение, вынесенное в их пользу в марте 2019 года, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Заработанные на перевозках средства женщина тратила на другие цели. Водителям удалось добиться возбуждения уголовного дела и суда. Отметим, что его расследовали сотрудники регионального СУ СКР.