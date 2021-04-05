Камышанин после расставания с любимой поджег ее автомобиль

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области ревность довела до пожара. В дежурную часть полиции 4 апреля обратилась 40-летняя жительница Камышина. Она сообщила, что ночью кто-то поджег ее автомобиль «Chery Tiggo». Иномарка была припаркована возле дома. Кроссовер сгорел полностью, внутри были личные документы. Ущерб составил более 180 тысяч рублей. Полицейские во время оперативно-розыскных мероприятий быстро нашли поджигателя. Им оказался 41-летний бывший сожитель владелицы машины. Он сознался в содеянном и объяснил, почему пошел на этот шаг.

Мужчина рассказал, что после расставания с ним женщина стала проживать с другим человеком. Он просил ее вернуться обратно, но услышал отказ. У него возникло чувство ревности.

Чтобы отомстить за безответную любовь, камышанин ночью пришел к дому бывшей сожительницы, облил автомобиль бензином и поджег. Следователи Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» в отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.