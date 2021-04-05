В Волгограде «Парадом династий» отметят Всемирный день цирка

В третью субботу апреля по всей планете ежегодно отмечают Всемирный день цирка. Росгосцирк по этому случаю подготовил масштабную программу празднования, центральным событием которой станет всероссийский «Парад династий». Он пройдет во всех филиалах компании, в том числе в Волгоградском государственном цирке.

- Цирковое искусство России всегда славилось своими династиями. Дрессировщики, акробаты, жонглеры, эквилибристы передают свое мастерство из поколения в поколение. Компании «Росгосцирк» есть, о чем рассказать в этот день – о цирковых традициях нашей страны и, главное, о наших людях, – рассказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

5 апреля в социальных сетях стартовал конкурс костюмов клоуна. Он и открыл масштабную программу празднества. 14 апреля состоится посадка Аллеи династий. И, наконец, во Всемирный день цирка 17 апреля празднование начнется в 14.30 перед центральным входом в Волгоградский цирк. А в 16.00 откроется специальное представление. Посетители на входе в цирк получат памятные подарки – воздушные шарики и клоунские носики с логотипом праздника.