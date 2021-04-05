«Схватила за плечо»: волгоградцы снова жалуются на стаю собак у детско-юношеского центра

Горожане просят власть обратить внимание на вопрос безопасности людей. Фото: Юлия Данильченко

Накануне, 4 марта, волгоградец Руслан Исмаилов отбивался от собак в самом центре Волгограда у ГДЮЦа. По словам молодого человека, около пяти вечера он шел на трамвайную остановку «Детский центр», внезапно в его плечо вцепилось бродячее животное. Свидетелями стали прохожие и музыканты, играющие на Краснознаменской.

- Я увидел, что в мою сторону несется и лает здоровая тёмно-серая собака с биркой в ухе, даже не думая останавливаться. Она подбежала и схватила своей пастью моё плечо (вот такая вот здоровая!), а у меня рост почти 180 сантиметров. Я на неё замахнулся и громко рявкнул, она отбежала, чуть куртку мне не порвала, - рассказал «КП-Волгоград» Руслан.

Волгоградец отмечает, что в этом месте и раньше были нападения на прохожих.

- Власти, конечно, меры примут после печального случая. Но не хотелось бы, чтобы такой ценой. Важно не допустить этого. Самый центр города, детский центр, а тут такое, - резюмирует житель города-героя.

Напомним, мы уже обращали внимание на опасное соседство собак с детско-юношеским центром и остановкой. Тогда отловщики отреагировали на заявку, но животные остались – у них бирки. Согласно программе «Гуманное соседство», они стерилизованы, привиты и отмечены зелеными или оранжевыми бирками. Считается, что такие собаки не проявляют агрессию, однако в период пандемии бездомные псы были лишены главного – еды. Местные жители не раз отмечали, что бродячие стали нападать просто так.