Помогите найти: в Волгограде два года ищут 36-летюю женщину

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В мае 2019 года в Волгограде пропала 36-летняя Мария Виноградова. Так как о женщине два года ничего неизвестно и поиски не принесли никаких результатов, следователи Ворошиловского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Жителей города-героя просят сообщить любую важную информацию о Марии по телефону 8 (8442) 93-12-11 или «02» (анонимно).

Следователи смогли восстановить в подробностях последний день Марии Виноградовой дома.

- Разыскиваемая покинула место своего жительства, расположенное на улице Семенова-Тянь-Шанского города Волгограда, и отправилась в неизвестном направлении. При этом сотовый телефон и документы она оставила дома, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Из отличительных примет – шрам на животе после аппендицита. Рост Марии около 160 сантиметров, волосы длинные и темные, глаза светлые.