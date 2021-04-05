В Волгограде «Лада» попала под «КАМАЗ»: погиб мужчина

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 5 апреля в Волгограде произошла смертельная авария. Трагедия случилась на Третьей продольной магистрали в Тракторозаводском районе в 9.30, рассказали «КП-Волгоград» в Главном управлении МВД России по Волгоградской области. 31-летний водитель за рулем «Лады Гранта» двигался со стороны Ерзовки по направлению к поселку Водстрой. Мужчина не справился с управлением и влетел в «КАМАЗ», который под управлением 41-летнего водителя ехал в попутном направлении. Сегодня в Волгограде идет дождь, из-за которого проезжая часть может быть скользкой. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В аварии пострадал один человек. Серьезные травмы получил 59-летний пассажир отечественной легковушки. Его экстренно госпитализировали. К сожалению, старания медиков оказались бессильны. Мужчина скончался в больнице.