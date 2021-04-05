От Ельшанки до Ельшанки: в Волгограде начали ходить маршрутки №22

Интервал движения микроавтобусов будет около 11 минут Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде запустили новый вспомогательный маршрут. Общественный транспорт №22 начал ходить в Советском районе. На линию с понедельника вышли 11 микроавтобусов, которые соединят две Ельшанки. Маршрут №22 курсирует от «Верхней Ельшанки» до станции скоростного трамвая «Ельшанка» на Тулака. Протяженность составляет 12 километров. В часы пик интервал движения - около 11 минут. Новым маршрутом смогут пользоваться жители поселков Верхняя Ельшанка, Ветеранов, Кирпичный, микрорайона Комарово и нескольких жилых комплексов. Также микроавтобусы позволят добираться пациентам до 7-й больницы и ученикам до школ №54 и №111.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, микроавтобусы от конечной остановки на Верхней Ельшанке добираются до улицы Казахской. Затем транспорт поворачивает на улицу Ивановского в сторону Комарово, после остановки «улица Академика Комарова» автобусы едут по улицам Качуевской и Песчанокопской до Второй продольной. Здесь они поворачивает направо и поднимается до остановки «ВолГАУ». Далее микроавтобусы спускаются по улице Казахской и с остановками «Больница №7» и «Ул. Тулака» доезжают до конечной «Станция Ельшанка».

Конечная остановка на Тулака находится рядом со станцией скоростного трамвая «Ельшанка».