Избежать сноса: жители юга Волгограда пытаются сохранить незаконные многоквартирные дома

В Кировском районе Волгограда стоят несколько многоквартирных домов, которые являются незаконными постройками. Но виноваты в этом не жильцы, а недобросовестные застройщики. Они возвели жилые здания на участках, которые предназначаются для индивидуального жилищного строительства. Однако во время работ дома делили на блоки и оборудовали раздельными входами. Один из таких домов находится по адресу улица Турбинная, 11а. Застройщик не имел разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию жилого объекта в установленном законом порядке, но распродал волгоградцам квартиры в 2-этажке 8 лет назад. Нарушения выявили в ходе проверки, проведенной на основании представления прокуратуры. И теперь жильцы борются за сохранения своих квадратных метров. Иначе их ожидает снос.

- Администрация Волгограда назначила публичные слушания о предоставлении собственникам дома по улице Турбинной, 11а в Кировском районе разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. В случае положительного заключения по данному вопросу собственники дома получат возможность привести назначение участка в соответствие его фактическому использованию – для размещения объектов блокированной застройки, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

В такой же ситуации оказались жильцы домов на переулке Сухореченском, 16, улице Терновой, 20 и 110а. По этим зданиям уже состоялись публичные слушания, жители одобрили перевод объектов на условно разрешенный вид использования земельного участка. Теперь домам назначили экспертизу, чтобы установить, неопасны ли они для жителей.

Ранее экспертиза выявила нарушения требований противопожарной безопасности в многоквартирном доме на улице Быстрова, 113а, который также был построен незаконно. Собственникам квартир суд дал год на устранение нарушений на чердаке. Ожидает обследование и здание на Быстрова, 113. Застройщик незаконно построил 2-этажку на участке для частного дома и распродал квартиры на участке, предназначенном для возведения частного дома. Жильцы пытаются отстоять его от сноса.