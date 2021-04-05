В Волгограде залатали ямы на улице Николая Отрады

Дороги ремонтируют и комплексно, и картами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После зимы на многих улицах Волгограда асфальт растаял вместе со снегом. Улица Николая Отрады на Спартановке не исключение. Но теперь автомобилисты смогут проезжать по ней без матерка. В минувшие выходные МБУ «Северное» залатало асфальт в районе развилки с дорогой на Волжский. Ремонтировали покрытие картами.

- Общая площадь восстановленного полотна составила порядка 3 тысяч квадратных метров, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Комплексный ремонт проезжей части на улице Николая Отрады делали в 2016 году. Гарантия действовала четыре года. Как только она закончилась, текущее обслуживание приняло на себя муниципальное предприятие. Теперь ямы латают в рамках текущего содержания.

Кроме этой улицы, в выходные дорожники отремонтировали картами улицы Новоремесленную, Лундышевой, Подольскую, дорогу в микрорайоне Развилка в Кировском и другие. С списке дорог, которые будут латать картами в ближайшие дни, улицы Дарвина, Мариупольская, Слесарная, Панфиловская, Тимирязева, Братская, Строительная, Ельшанская, Куприна и Яблочная. Еще 40 улиц Волгограда в этом году отремонтируют полностью.