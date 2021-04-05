Оштрафовали, лишили чинов: в Волжском инспекторов Ространснадзора осудили за взятку

Инспекторы избежали тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский Центральный районный суд вынес приговор двум инспекторам Ространснадзора, получившим взятку от перевозчика. Бывших госслужащих оштрафовали на 2 миллиона рублей каждого, также запретили занимать должности в органах госвласти на 3 года и лишили чинов.

Как установили следователи СУ СКР по Волгоградской области, в сентябре 2019 года мужчины получили от одного из перевозчиков Волжского 40 тысяч рублей. Предпринимателю грозило наказание за нарушение транспортного законодательства. За эти деньги коммерсант ждал еще и покровительства. Но оперативники волгоградского УФСБ задержали преступников с поличным. Кстати, вину свою они не признали.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, обвинители требовали более сурового наказания – колонию строгого режима. Надзорный орган будет требовать ужесточения приговора, который еще н вступил в силу.