Под Волгоградом браконьеры скрывались от полиции с убитой косулей в багажнике

Мужчины скрывались от полиции. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В воскресенье, 4 апреля, на трассе в Среднеахтубинском районе сотрудники ДПС пытались остановить подозрительный «Москвич», однако водитель прибавил скорость. Полицейским пришлось преследовать, как выяснилось позже, двух беглецов. Когда 64-летний автомобилист выполнил требования стражей порядка, стало понятно, что же он и его 33-летний товарищ скрывают

- Полицейские обнаружили в багажном отделении тушу убитого самца косули. Установлено, что животное мужчины незаконно добыли на территории государственного охотничьего заказника «Лещевский». Сумма ущерба животному миру составила около 75 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Браконьеры полностью признали свою вину. Им грозит статья, которая предусматривает суровое наказание – 5 лет тюрьмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.