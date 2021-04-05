В Волгограде «Царицынскую оперу» оштрафовали за нарушение антиковидных мер

Сотрудники волгоградского Роспотребнадзора наведались с проверкой в «Царицынскую оперу» и нашли ряд нарушений антиковидных требований. Краснооктябрьский районный суд Волгограда оштрафовал директора театра на 25 тысяч рублей. Как установили инспекторы, в основном не соблюдались правила в отношении персонала.

- Не организовано расположение гримерных мест на расстоянии друг от друга не менее 1,5 метров, не обеспечен сбор использованных защитных масок и перчаток персонала в полиэтиленовые пакеты с последующей утилизацией, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Помимо этого, руководство не предоставило документы об уборке и дезинфекции в учреждении культуры. А это сейчас крайне важная мера для предотвращения распространения коронавируса – убирать должны часто.

Отметим, что нередко волгоградские заведения попросту закрывают на длительное время за нарушение антиковидных требований.