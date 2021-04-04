В Волгоградской области сменился руководитель «Россельхозцентра»

Раиса Липчанская и Петр Кочетов. Фото: ФГБУ «Россельхозцентр».

У филиала Российского сельскохозяйственного центра по Волгоградской области сменился руководитель. Возглавлявшая учреждение Раиса Липчанская 1 апреля оставила свою должность в связи с увольнением, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе федерального «Россельхозцентра». Вместо нее волгоградский филиал ведомства возглавил Петр Кочетов. Однако он будет находится в должности временного исполняющего обязанности руководителя. Причины увольнения Раисы Липчанской не сообщаются.

Петр Кочетов работает в сфере сельского хозяйства на протяжении 23-х лет. Он окончил Волгоградскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Агрономия». В 2001 году он стал кандидатом сельскохозяйственных наук. С декабря 2008 году Петр Кочетов работал заместителем руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области.

Добавим, «Россельхозцентр» занимается определением посевных и сортовых качеств семян в стране. Учреждение является правопреемником государственных семенных инспекций России.