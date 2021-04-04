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Общество4 апреля 2021 13:17

Мокрый снег, туман и порывистый ветер: какая погода будет в Волгограде и области в начале рабочей недели

5 апреля в Волгоградской области местами будет зима
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Местами по области будет грязно от дождя и снега при плюсовой температуре

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Наконец-то наступила настоящая весна. Погода в Волгограде и области в последние дни все теплее и солнечнее. Однако следующая рабочая неделя начнется с небольшого похолодания. А где-то и вовсе придется ждать снежные осадки. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в Волгоградской области 5 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. По южной половине региона синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Такие же небольшие осадки ожидаются и в северных районах. Местами ляжет туман, будет отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Завтра днем восточный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду.

По области ближайшей ночью температура будет колебаться от плюсовой к минусовой. Прогнозируется от +4 до -1 градуса. Завтра днем 3-8 градусов тепла. Местами прогреет до +12.

В Волгограде в понедельник будет прохладнее, хотя до мороза не дойдет. Ночью температура будет +2-4, завтра днем 4-6 со знаком «плюс».