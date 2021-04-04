Прогноз на семилетку: волгоградским предприятиям потребуется более 90 тысяч рабочих

Почти 91 тысяча новых специалистов потребуется волгоградским организациям и предприятиям Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области предприятия и организации думают о кадрах на перспективу. По итогам прошлого года 1914 работодателей региона представили свои потребности в новых сотрудниках на семилетний период. Оказалось, что до 2026 года предприятиям потребуется 90,9 тысячи квалифицированных рабочих и специалистов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, больше всего кадров в течение семи лет потребуется организациям обрабатывающих отраслей. Также большое число новых сотрудников будут приглашать предприятия сельского и лесного хозяйства, здравоохранения, строительной отрасли, торговли, ремонта автотранспорта и бытовых изделий.

Отмечается, что 39% вакансий от их общего число составят специалисты со средним профессиональным и высшим образованием. 61% свободных рабочих место будет для работников со средним профессиональным образованием.

Добавим, что по данным Росстата, уровень безработицы в Волгоградской области в феврале 2021 года составил 5,7%. Более 71 тысячи человек не имели места для трудоустройства.