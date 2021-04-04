Они светятся: в Волгоградской области сделают лазерные пешеходные переходы

Фото: Администрация Волгоградской области

Порой в Волгоградской области не везде можно увидеть разметку для пешеходного перехода, где она должна быть. Она может стереться или смыться от осадков, либо «зебру» невозможно разглядеть на темной дороге. В регионе решили прибегнуть к обустройству пешеходных переходов с применением современных технологий. В районах области начали делать проекционные «зебры». В ночное время суток они подсвечиваются лазерным проектором. Этот участок и пешеходов тогда заметно даже в условиях ограниченной видимости. Первый светящийся пешеходный переход появился в Рудне.

- До конца 2021 года проекционное оборудование, которое дублирует пешеходные переходы в темное время суток, планируется установить в Жирновском, Камышинском, Среднеахтубинском, Новониколаевском, Нехаевском, Котовском, Иловлинском и Даниловском районах, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

Для начала дорожники определят участки, где необходимо оборудовать современные пешеходные переходы. А затем приступят к установке лазерных проекторов у дорог.

Ежегодно на дорогах Волгограда и региона приходится обновлять разметку на дорогах. Сейчас ищут подрядчика, который восстановит разметку в областном центре. А стоимость работ - 61,6 миллиона рублей.