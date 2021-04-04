Волгоградский дзюдоист Арман Адамян завоевал медаль Большого шлема

Фото: Федерация дзюдо России

Очередной успех может праздновать волгоградский дзюдоист Арман Адамян. 24-летний спортсмен взошел на пьедестал почета престижных соревнований. Он стал бронзовым призером Большого шлема, который состоялся в турецкой Анталье. В весовой категории до 100 килограммов волгоградец провел 5 поединков, в одном из которых потерпел неудачу. В полуфинальной схватке он не справился с чемпионом мира Аароном Вольфом, выступающим за Японию.

- Арман повел «ваза-ари», но пропустил бросок на «иппон», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе федерации дзюдо России.

Зато в бронзовой схватке против чемпиона Европы 2017 года Александара Куколя из Сербии уже сам Адамян провел «иппон». В активе Армана Адамяна третье место Большого шлема. Ранее он уже завоевывал медали этих турниров. У него есть «золото» 2019 года и 2 «серебра» 2020 года. Спортсмен продолжает бороться за шанс отправиться летом на Олимпийские игры в Токио.