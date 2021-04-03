На матч «Ротора» и «Локомотива» пришли 14 тысяч зрителей

Поддержать "Локомотив" в Волгоград приехала большая группа фанатов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 3 апреля, на «Волгоград Арене» было многолюдно. Во-первых, в Волгограде наконец-то потеплело и многие болельщики пришли на стадион целыми семьями, во-вторых, игру с «Локомотивом» настоящие волгоградские фанаты пропустить просто не могли. В итоге сегодня был побит рекорд по посещаемости «Волгоград Арены» в 2021 году. Если на предыдущих матчах весенней части сезона присутствовало порядка 3 тысяч зрителей, то сегодня – более 14 тысяч человек. Если точнее 14 тысяч 115 зрителей.

- Общественный порядок на стадионе обеспечивали более двухсот сотрудников полиции - наряды патрульно-постовой службы, ДПС, а также Росгвардии, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

К счастью, сегодняшняя игра прошла без инцидентов.

- При проведении матча нарушений общественного порядка не допущено, - уточняют в региональном Главке.

Одна печаль – «Ротор» сегодня остался без очков. Сине-голубые проиграли своим маститым соперникам со счетом 0:2.