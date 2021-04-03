В Волжском сбежавшего ребенка нашла кондуктор трамвая

Фото из архива КП.

Сегодня днем, 3 апреля, в полицию Волжского обратились родители шестилетнего мальчика: ребенок ушел из дома и пропал.

- Разыскивается Юрий Добротин, 2015 года рождения. Примерно в 14.00 мальчик вышел из дома, расположенного по улице Карбышева, и потерялся, - такую ориентировку разослала полиция Волжского всем сотрудникам, волонтерам и работникам общественного транспорта.

Ребенка искали несколько часов. К счастью, нашли живым и здоровым. Мальчишка просто решил покататься на трамвае. Именно в одном из вагонов его и заметила кондуктор.

- По ориентировкам полиции ребенка опознала контролёр трамвая, она и сообщила полицейским, - уточняют в горуправлении МВД Волжского.

Сбежавшего мальчика уже передали родителям. Но, прежде, чем отпустить их домой, полицейские провели беседу с маленьким «путешественником» и его воспитателями.

- По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось, проводится проверка, - добавляют в полицейском ведомстве.