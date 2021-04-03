В Волгограде к 9 мая отреставрируют легендарный самолет СУ-2

Фото муея-заповедника "Сталинградская битва"

Сегодня раритетную военную технику , которая экспонируется у музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде, отправляют в путь. Причем по железнодорожным путям. По традиции эта техника из коллекции музея примет участие в совместном проекте с Приволжской железной дороги, который называется «Воинский эшелон».

Эшелон проедет по городам и районам области, а часть техники примет участие в торжественном параде в Волгограде и Ростове-на-Дону.

На месте у музея «Сталинградской битвы» останутся поезд и макет самолета СУ-2. Кстати, последний обещают отреставрировать к 9 мая. О чем «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе музея.

Напомним, что в дальнейших планах отреставрировать и 9 памятников на Мамаевом кургане. В том числе и горельеф «Память поколений», а также скульптуры «Скорбящая мать», «Стоять насмерть!». Музей уже готовит проекты и с 2023 года планируют приступить к восстановительным работам.