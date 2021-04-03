50 рублей за литр: бензин установил в Волгограде новый рекорд

Бензин дорожает, несмотря на то, что нефть дешевеет. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последнее время ценники на волгоградских автозаправках меняют ежедневно, топливо дорожает, пусть и не резко, но ежедневно. В итоге цена на бензин уже побила новый рекорд – перевалила за 50 рублей.

Пару лет назад, во время очередного скачка цен на топливо, журналисты «КП-Волгоград» проводили опрос среди водителей, спрашивали – «При какой цене на бензин они начнут отказываться от поездок на своих авто?». И многие тогда называли предел в 50 рублей. Сегодня этот максимум достигнут. Литр бензина марки АИ-98 в среднем на волгоградских заправках стоит 52,81 рубля. За 95-й бензин просят в среднем 49,59 рублей, за АИ-92 (93) – 44,97 рублей. Такие данные приводит Волгоградстат. Но, надо сказать, что даже с такой запредельной ценой волгоградцы пока не отказались от своих автомобилей и даже не закрыли в гаражах. Машин на улицах города по-прежнему много, о чем свидетельствуют каждодневные пробки на дорогах в часы-пик.

Отметим, что в России бензин дорожает как раз в то время, когда цена на нефть на всех мировых рынках падает. В Минэнерго РФ говорят, что это закономерно.