«Потерял много крови»: в больнице скончался пенсионер из Волжского, которого искали больше суток

Врачи сутки боролись за жизнь Валерия Дзюбака, но сегодня в реанимации он умер. Фото из личного архива родных мужчины..

70-летнего Валерия Дзюбака, который пропал 31 марта, родственники нашли к вечеру следующего дня. Но они опоздали. Пенсионера нашли уже в крайне тяжелом состоянии, с рваными ранами конечностей и истекающего кровью. Сутки врачи больницы имени Фишера, куда госпитализировали мужчину, боролись за его жизнь. Но, к сожалению, он потерял очень много крови. Его не спали. Сегодня, 3 апреля, он скончался.

Напомним, родные пожилого мужчины стали трубить «SOS!», когда дедушка ушел из дома на дачу и к вечеру не вернулся, и перестал выходить на связь. Дело в том, что в результате перенесенных ранее болезней, он страдал потерей памяти, и мог запросто забыть, куда ему надо идти. На поиски пропавшего пенсионера поднялись друзья, родные и близкие, волонтеры и полиция. Нашли его только поздно вечером 2 апреля неподалеку от железнодорожного полотна. У него были переломаны обе ноги и отсутствовала рука. Вероятнее всего, мужчина попал под поезд. Но пока эта информация не подтвердилась.