Олимпийская чемпионка Елена Слесаренко о смерти своего тренера: «Вы навсегда в моем сердце!»

Фото с личной странички Елены Слесаренко в инстаграме.

Сегодня, 3 апреля, скончался заслуженный тренер России и СССР по легкой атлетике Евгений Загорулько. Тренер, который воспитал четырех олимпийских чемпионов – Геннадия Авдеенко, Анну Чичерову, Елену Елесину и волгоградку Елену Слесаренко.

Слесаренко присоединилась к тренировочной группе Загорулько в 2009 году. И хотя свои олимпийские медали она завоевала еще до этого момента, Евгений Петрович стал для нее верным наставником на долгие годы.

«Евгений Петрович, Вы навсегда в моем сердце! К Загорулько пришла уже титулованной спортсменкой, но с багажем травм и поражений. Искала новые возможности и знания для очередных побед в спорте. Не отказал, принял в группу и тренировал по настоящему, с отцовской любовью и тренерской требовательностью. Благодарю Вас за все! Настоящий тренер, великий человек! Пусть земля будет пухом», - написала Елена Слесаренко в своем инстаграме.

Евгению Загорулько было 78 лет. У него было онкологическое заболевание, а в последнее время он боролся еще и с коронавирусом.