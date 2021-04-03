Сторонники волгоградского времени подали еще один иск в суд

Не все волгоградцы хотят жить по московскому времени и требуют перевода стрелок в часовой пояс МСК+1. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградские активисты, недовольные возвратом региона к жизни по Москве, продолжают бороться за возврат к часовому поясу МСК+1. Несмотря на то, что они проиграли уже несколько судов, эти люди подают все новые и новые иски. Очередное заседание, на котором они попытаются оспорить результаты проведенного летом 2020 года опроса по этому поводу, состоится в Волжском. Как сообщают активисты группы «Волгоградское время» заседание состоится 6 апреля в здании Волжского горсуда.

«Приглашаем всех, кто стал свидетелем вопиющих нарушений при проведении организованного в 2020-м опроса по поводу предпочтительности часовой зоны», - обращаются активисты к волгоградцам.

Напомним, что 27 декабря 2020 года Волгоградская область вернулась в московский часовой пояс. Мотивом для этого решения стал опрос мнения волгоградцев по данному вопросу, который провели в регионе в июне прошлого года. Результаты показали, что 65% опрошенных хотят вернуться к жизни по Москве. Однако, некоторые волгоградца полагают, что эти данные неправдивы и требуют проведения нового референдума. Отметим, что с 2018-го по 2020-й Волгоградская область жила по местному времени – в часовом поясе МСК+1.