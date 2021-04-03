В Волгоградской области еще больше упала рождаемость и выросла смертность

На каждого новорожденного в Волгоградской области приходится два умерших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Росстате опубликовали свежие данные о рождаемости и смертности в регионах России за январь-февраль 2021 года. Для Волгоградской области цифры не радостные: в регионе продолжает стремительно падать рождаемость и растет смертность. Если в 2020-м за аналогичный период естественная убыль населения в регионе составляла «– 2356 человек», то за два месяца этого года уже «минус 4119 человек».

За январь-февраль в Волгоградской области родилось 2884 ребенка, это на 349 меньше, чем за такой же период прошлого года. А умерло за это время на 1414 человек больше, чем в 2020-м.

Все меньше волгоградцев идут и в ЗАГСы. Количество заключенных в январе-феврале 2021 года браков составляет 1339, что меньше на 44, чем в прошлом году. Правда, и разводиться у нас стали реже: снижение показателя по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 292 развода.