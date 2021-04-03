Для волгоградских районов купили семь «киносцен» на колесах

Фото Минкультуры РФ.

Скоро жители даже отдаленных волгоградских поселков смогут смотреть фильмы на большой экране и проводить праздники со светомузыкой. Все благодаря автоклубам (такие многофункциональнех передвижные культурные центры), которые закупили в Волгоградскую область в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В регион их поступило семь штук. Они поедут в семь районов: Светлоярский, Дубовский, Суровикинский, Еланский, Палласовский, Среднеахтубинский и Жирновский. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном комитете культуры.

- Автоклуб представляет из себя грузовой автомобиль на базе шасси автомобиля российского производства «ГАЗон Next» с трансформируемым кузовом-фургоном, который вмещает в себя выдвижную сцену и полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры, то есть всё необходимое для концертов и кинопоказов, - поясняют в комитете.

Эта мобильная сцена может быть использована для проведения в сёлах торжественных мероприятий, фестивалей, концертов. А летом их будут использовать для кинопоказов.

Еще один плюс таких автоклубов: эти грузовики имеют хорошую проходимость и разработаны с учётом климатических и географических особенностей регионов

Как уточняют в Минкультуры РФ, всего в рамках нацпроекта «Культура» для муниципалитетов будет закуплено 600 автоклубов. Таким образом, до конца 2024 года передвижными центрами обеспечат все муниципальные районы страны.