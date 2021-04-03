На юге Волгограда в огне погиб мужчина

Весна только началась, солнышко едва припекло, а число пожаров в Волгоградской области уже начало расти. Но виной всему, зачастую, не солнце, а люди. К сожалению, минувшие сутки 2 апреля для волгоградских спасателей тоже были «горячими». На одном из пожаров, на беду, погиб человек.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, трагическое ЧП произошло рано утром в Красноармейском районе Волгограда. Тревожное сообщение о том, что горит частный дом на улице Союзной, поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в четыре часа утра.

Когда спасатели прибыли к месту ЧП, огонь уже охватил 16 квадратных метров дома. За полчаса пожарные ликвидировали возгорание, но, к сожалению, спасти мужчину, который находился внутри, им не удалось.

- К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - уточняют в региональном пожарном ведомстве.