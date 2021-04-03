Волгоградские чиновники сэкономили 607 миллионов рублей на закупках

В администрации Волгоградской области нашли новый повод похвалиться: всего за три первых месяца 2021 года чиновники смогли сэкономить для бюджетов 607 миллионов рублей. Спросите как? Поясняют, что благодаря удачно проведенным тендерам. Точнее, как гласит формулировка в релизе, - «благодаря успешной работе системы государственных и муниципальных закупок». Эти сэкономленные деньги обещают направить «на социальные программы и проекты развития региона».

- Всего с начала 2021 года в области провели уже 1566 тендеров с общей суммой начальных (максимальных) цен контрактов 11,8 миллиарда рублей. Экономии в 607 миллионов рублей удалось добиться благодаря развитию конкурентной среды, обеспечению прозрачности закупок, повышению качества проведения аукционов, - уточняют в региональном комитете по регулированию контрактной системы. И добавляют, что по итогам 2020 года благодаря хорошо отлаженным механизмам закупок в бюджете Волгоградской области удалось сохранить 2,7 миллиарда рублей.