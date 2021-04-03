В Волгограде водитель сбил женщину на "зебре" и сбежал

Водитель сбил пешехода и даже не остановился помочь пострадавшей. Но теперь ответит за все. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вчера, 2 апреля, в Дзержинском районе Волгограда машина сбила 28-летнюю женщину на дороге. Причем сбила прямо на пешеходной переходе. Более того, женщина переходила проезжую часть на разрешающий ей сигнал светофора. Но даже это не уберегло ее от наезда. Но хуже всего то, что водитель-виновник даже не остановился для помощи пострадавшей, а трусливо сбежал с места ДТП.

- Случилось это на улице Краснополянской. Водитель на «ЗАЗ Сенс» ехал со стороны улицы Республиканской в сторону улицы 51-й Гвардейской Дивизии, и при повороте не пропустил пешехода. Он сбил женщину и уехал. После обращения пострадавшей в больницу и полицию, сотрудники ДПС вычислили и задержали водителя, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Виновника уже наказали. Во-первых, на него составили админпротокол за оставление места ДТП, во-вторых, по факту наезда возбудили административное производство.