В Волгограде экстренно эвакуировали вокзал

Полиция проверила подозрительный пакет, и к счастью, угроз не обнаружила. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утро 3 апреля для тех волгоградцев и гостей города, которые оказались на железнодорожном вокзале, явно не задалось. В здании вдруг объявили тревогу и всех пассажиров и сотрудников начали экстренно эвакуировать. Как узнал «КП-Волгоград» из собственных источников, переполох случился из-за бесхозного пакета, который обнаружили в одном из залов железнодорожного вокзала. Действовали сотрудники по четкой схеме: вызвали экстренные службы, эвакуировали пассажиров, и проверили подозрительный пакет, а заодно и все закоулки вокзала. К счастью, угроз не обнаружено, и уже буквально через 10 минут все люди смогли вернуться на вокзал и перрон.

Напомним, что после теракта в 2013-м на железнодорожном вокзале Волгограда усилили охрану и меры безопасности. И любой забытый в здании иили подозрительный предмет проверяют со всей тщательностью.