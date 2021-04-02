Готовьте зонты: волгоградцев ждут дождливые выходные

Апрель принес волгоградцам долгожданную весну – с теплым солнышком и ясным небом. Но, к сожалению, в выходные дни – 3 и 4 апреля - погода в Волгоградской области испортится – с юга идут дожди. В волгоградском Гидрометцентре предупреждают: лить будет два дня, местами пройдут небольшие дожди, а местами умеренные.

Весна – дама капризная, сегодня побаловала теплом, а завтра может и остудить пыл. Как раз завтра, 3 апреля, она и покажет волгоградцам свой характер. По данным волгоградского ЦГМС, в Волгограде ожидается переменная облачность – небо затянет тучами и пройдут дожди. Да еще и с ветром.

- Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду, - сообщают в волгоградском ЦГМС.

Радует лишь то, что морозов больше не предвидится. Температура воздуха: ночью 0...+5º; днем +11...+16º, а в Волгограде до +13...+15 градусов.