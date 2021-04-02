Юрий Батуренко об игре «Ротора с «Локомотивом»: «У них есть свои минусы, и мы будем их использовать»

Фото СК "Ротор".

Завтра, 3 апреля, «Ротор» встретится на «Волгоград Арене» с одним из самых сильных и опасных соперников – «Локомотивом». Главный наставник сине-голубых Юрий Батуренко знает о сопернике как никто иной, ведь он работал в «Локомотиве» и с молодежным составом, был тренером основной команды. Признается, будет нелегко.

«Да, это самая стабильная команда последних лет. Любят держать мяч, любят играть в контратаку, любят играть позиционно… Много у них плюсов, но есть и свои минусы, которые мы и постараемся использовать», - говорит новый тренер волгоградцев. Но при этом уверен, что прежде всего, надо обращать внимание не на чьи-то слабые стороны, а на свою игру.

А для поднятия духа команды, накануне этой ответственной игры «Ротор» побывал с экскурсией на Мамаевом кургане.

«те эмоции, которые ребята там получили, они просто необходимы, - считает Батуренко, - ведь многие и не догадывались, какой ценой далась победа в Сталинграде».

«Важно посещать подобные места, так как они символизируют победу. А победа, это как раз то, что нам сегодня нужно», - также говорит защитник сине-голубых Седрик Гогуа.