В Волгоград на парад Победы впервые приедут морпехи

Фото с сайта Минобороны РФ.

В этом году в параде Победы, который пройдет в Волгограде, впервые примут участие морпехи. Личный состав отдельного полка морской пехоты уже откомандирован из Каспийска (Республика Дагестан) для участия в праздничных мероприятиях 9 мая. Сейчас они вместе с военнослужащими из волгоградского гарнизона проводят тренировки парада.

- На базе мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа морпехи будут репетировать исполнение строевой песни в составе парадной коробки. А также проведут тренировки прохождения торжественным маршем. Парадная коробка подразделения морской пехоты будет включать около 100 военнослужащих, - уточняют в пресс-службе ЮВО.

Напомним, что командование ЮВО уже договорилось властями городов, где будут проходить парады Победы, что все они будут с участием зрителей. Правда, количество их будет ограничено. А еще всем предварительно сделают прививки от ковида. К слову, личный состав парадного расчета КФл уже прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции.