Новая афера на 160 миллионов рублей: в Волгограде наживались на страховке урожая

Вслед за аферами с ОСАГО в Волгограде появился новый вид мошенничества – на страховке урожая. Схему, как «нажиться» на этом, придумали сотрудники одной страховой организации. И умудрились похитить 160 миллионов бюджетных рублей. Сейчас все эти аферисты проходят по уголовному делу. Одного из соучастников сегодня суд приговорил к 2 годам лишения свободы. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

- Как установлено в суде, 47-летний осужденный вместе с тремя сообщниками подыскивали фермеров в регионе и предлагали им оформить страховку урожая с господдержкой. По условиям договоренностей, фермеры оплачивали 50% страховки, а потом должны были предоставить соответствующие сведения в областной Минсельхоз с заявлением о получении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии. После мошенники оплачивали половину стоимости в подконтрольную страховую организацию от имени фермеров и предоставляли документы на возмещение. Полученные субсидии делили между собой. В период с 2013 по 2015 годы таким образом было похищено из федерального и регионального бюджетов более 160 миллионов рублей, - рассказывают в областной прокуратуре.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование ведо ГСУ ГУ МВД России по региону.

- 47-летний волгоградец свои вину в суде полностью признал заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему дали 2 года колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда, - уточняют в ведомстве. - Уголовное дело в отношении организатора преступной группы и еще одного сообщника находится на завершающей стадии расследования. Еще одну участницу мошеннической схемы осудили ранее.