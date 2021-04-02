«Родину-мать» в «пятнах» после ремонта показали с высоты птичьего полета

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва".

В конце марта скульптура «Родина-мать зовет!» оказалась в центре слухов и скандалов. После температурных «качелей» и продолжительных осадков монумент вдруг покрылся пятнами. А ведь его только отреставрировали в 2020-м году и потратили на обновление «матери» ни много, ни мало – 670 миллионов рублей. Волгоградский видеоблогер Александр Блинков, он же автор проекта «Волгоградсверзху», решил тщательно осмотреть скульптуру с помощью камеры своего квадрокоптера. И хоть в своем анонсе нового видео Блинков написал, что «Родина-мать» у подножья покрылась трещинами», никаких трещин на видео его подписчики так и не нашли.

«Ну и где трещины?», «Все там нормально. Ну да, есть бетон, отличающийся по цвету, которым заделывали дефекты, больше никаких нареканий не увидел», - пишут подписчики в комментариях.

Надо сказать, что и первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, который лично приехал в Волгоград, чтобы оценить состояние монумента после реставрации, ничего катастрофического не увидел.

- Бетон вообще плохо поддается реставрации, и я считаю, что работа была выполнена качественно. Что касается пятен: то после зимы и перепады температур на каждом памятнике образуются микротрещины и подтеки, которые впоследствии устраняются в ходе текущего ремонта. Мы тщательно следим за памятником, при необходимости будем принимать меры. Но сегодня характеристики показывают, что все в порядке, - отметил Обрывалин.